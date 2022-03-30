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Во Франковской громаде будут изымать необработанные сельхозземли для нужд военных

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Во Франковской громаде будут изымать необработанные сельхозземли для нужд военных

perspektiva-info.by

Мэр города подчеркнул, что во время войны очень важно максимально обработать каждый клочок земли, ведь стране необходим запас продуктов.

В Ивано-Франковской громаде необработанные сельскохозяйственные земли будут изыматься для обеспечения продовольственных нужд военных.

Об этом рассказал городской голова Руслан Марцинкив.

"Все сельскохозяйственные земли должны быть обработаны. Будем составлять акты. Кто не обработал, будем изымать участки для нужд обеспечения ВСУ", — сказал мэр Франковска.

Он подчеркнул, что во время войны очень важно максимально обработать каждый клочок земли, ведь стране необходим запас продуктов.

Ранее Сергей Кислица в ООН сравнил Путина со Сталиным, ведь оба диктатора использовали продовольствие как оружие против украинцев.

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