ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1750
Время на прочтение
1 мин

Во главе — чиновники ОП и нардепы: НАБУ и САП разоблачают преступную организацию в высших эшелонах власти (обновлено)

Спецоперация охватывает деятельность чиновников Офиса президента и народных депутатов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
1 комментарий
Подпишитесь на нас в Google
Национальное антикоррупционное бюро

Национальное антикоррупционное бюро / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Правоохранители раскрывают масштабную схему с участием топ-чиновников и представителей власти. В рамках спецоперации фиксируют деятельность преступной организации под управлением народных депутатов.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

НАБУ и САП проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемую действующим и бывшим народными депутатами Украины. К ее деятельности, по данным правоохранителей, также могут быть причастны высокопоставленные должностные лица Офиса президента Украины и другие лица.

Детали спецоперации обещают сообщить позже.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, обыски сейчас проходят у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

В то же время журналист «Украинской правды» Михаил Ткач сообщил, что по информации источников издания, НАБУ и САП проводят следственные действия у Мудрой и депутата Вадима Столара.

А по информации источников издания «РБК-Украина», в деле фигурируют Мудрая, Столар и экс-нардеп Максим Микитась.

К слову, руководитель САП Александр Клименко сообщил, что Украина до сих пор не получила от Израиля никакого ответа на запросы об экстрадиции фигурантов дела «Мидас» — бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Украинская сторона сейчас ждет реакции.

Связанные темы

Комментарии (1)
Сортировать:
gel5098
10:08, 2026.08.19
То викрасти Міндіча та інших ,як свого часу "повернули додому "з Придністров'я суддю Зварича. А раз такої країни ,як Придністров'я немає ,то і порушень чий...
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie