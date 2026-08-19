Национальное антикоррупционное бюро / © ТСН

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Правоохранители раскрывают масштабную схему с участием топ-чиновников и представителей власти. В рамках спецоперации фиксируют деятельность преступной организации под управлением народных депутатов.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

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НАБУ и САП проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемую действующим и бывшим народными депутатами Украины. К ее деятельности, по данным правоохранителей, также могут быть причастны высокопоставленные должностные лица Офиса президента Украины и другие лица.

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Детали спецоперации обещают сообщить позже.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, обыски сейчас проходят у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

В то же время журналист «Украинской правды» Михаил Ткач сообщил, что по информации источников издания, НАБУ и САП проводят следственные действия у Мудрой и депутата Вадима Столара.

А по информации источников издания «РБК-Украина», в деле фигурируют Мудрая, Столар и экс-нардеп Максим Микитась.

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К слову, руководитель САП Александр Клименко сообщил, что Украина до сих пор не получила от Израиля никакого ответа на запросы об экстрадиции фигурантов дела «Мидас» — бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Украинская сторона сейчас ждет реакции.

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