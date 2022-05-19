Во Львов эвакуировали 15-летнюю харьковчанку: попала во вражеский обстрел фосфорными бомбами

Во Львов не прекращают привозить детей, пострадавших в результате полномасштабной войны со страной-агрессором Россией.

Во львовскую детскую больницу Святого Николая госпитализировали 15-летнюю девушку из Харькова. Она 15 апреля попала под обстрелы фосфорными бомбами.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

В тот день, когда россияне сбросили боеприпасы, Кира с двумя друзьями находилась в парке. "Когда начали стрелять, мы побежали. Но упали от взрывной волны. Кричали. Было страшно. Я подумала: неужели так быстро все закончилось. Неужели сейчас я умру", — вспоминает харьковчанка.

В результате атаки девушка получила серьезные повреждения. У Киры огнестрельное сколочное поражение с проникающим ранением брюшной полости. По словам медиков, обломок прошел сквозь живот и травмировал печень, желчный пузырь и двенадцатиперстную кишку.

Сейчас специалисты больницы проводят все необходимые обследования. Ее готовят к транспортировке за границу. Там Кира продолжит лечение.

Как сообщалось, по состоянию на утро четверга, 19 мая 2022 года, 658 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 231 ребенок погиб и более 427 ранены.

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