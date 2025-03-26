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Во Львов из Курщины вернули историческое кресло митрополита Шептицкого

Во Львов из Курщины вернули историческое кресло митрополита Шептицкого

Кресло Шептицкого / Фото: Радио Свобода

Украинские военные вернули во Львов кресло митрополита Андрея Шептицкого.

Во Святоюрский собор во Львове вернулось кресло митрополита Украинской Греко-Католической Церкви Андрея Шептицкого.

Об этом сообщило издание Радио Свобода.

Артефакт, вывезенный в 1980-х годах русским епископом Никодимом Руснаком в Курскую область, удалось вернуть благодаря украинским военным.

"Мне однажды позвонил сержант из Львова и рассказал, что бойцы освобождали территорию и нашли кресло. Один из реставраторов им сказал, что это в конце 80-х в начале 90-х годов прошлого века митрополит РПЦ Никодим Руснак, которого выгнали из Львова, он находился в Харькове и вывез это в Харьков. овали за него 5 тысяч евро, но он его не продал. А когда пришли украинские военные, то сказал им, что хочет вернуть это кресло", – говорится в сообщении.

Кресло передали митрополиту УГКЦ Игорю Возняку. Оно нуждается в реставрации, но уже займет свое место в истории. По предварительным данным, мебель могла принадлежать еще Атанасию Шептицкому (XVIII в.), заложившему фундамент Святоюрского собора.

Андрей Шептицкий – одна из самых выдающихся фигур украинской истории, возглавлявший УГКЦ в первой половине ХХ века и оставшийся в памяти как ревностный защитник украинской культуры и духовности.

Напомним, священники УПЦ МП подпольно производили алкоголь в Киевской и Ровенской областях.

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