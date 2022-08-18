Во Львов на встречу с Зеленским и генсеком ООН прибыл президент Турции

Во Львов прибыл Президент Турции Реджеп Эрдоган. Там он встретится с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.

Сегодня утром генсек ООН уже посетил национальный университет Франко, а именно факультет международных отношений.

Владимир Зеленский на месте – с самого утра. С мэром Львова они уже успели посетить Лычаковское кладбище, в частности аллею героев, где хоронят погибших в украинско-российской войне. А также госпиталь где лечат раненых бойцов.

Окончательный перечень вопросов, которые будут поднимать сегодня, официально пока не сообщаются. Но есть предварительная информация, что у Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана будут двусторонние переговоры, а затем к ним присоединится Гутерреш.

В центре Львова уже собрались родные пленных из Азовстали. Они хотят привлечь внимание мира и, в частности, генсека ООН к судьбе наших защитников. Призывают их вмешаться, чтобы провести наконец обмен. Вот что говорит жена пленника.

"Я сама из Мариуполя, мой муж военнослужащий, полк Азов. Человек, защищавший свою землю. Сейчас он находится в плену, что он, в каком состоянии – я не знаю, связи с ним нет. Мы хотим, чтобы "Красный крест", представитель ООН, попали на ту территорию, посмотрели, как они", — подчеркнула супруга пленного.

Напомним, что КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря.

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