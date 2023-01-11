Во Львове президенты Польши и Литвы подписали с Зеленским декларацию Люблинского треугольника: первые подробности

Президенты подписали общую декларацию.
Во Львов в среду, 11 ноября, на встречу с Владимиром Зеленским прибыли президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа.
Об этом сообщает Канцелярия президента Польши.
Во Львове лидеры трех государств подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.
Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Украина @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie осталась podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trojkąta Lubelskiego.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
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"С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуди и Гитанасу Науседи за визит. Благодарен за помощь нашему народу!", — написал Зеленский.
Lwów |— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
Prezydenci @AndrzejDuda, @ZelenskyyUa, @GitanasNauseda pic.twitter.com/BtwQzYmAWd
Зеленский поблагодарил иностранных лидеров за поддержку Украины в войне с российскими оккупантами.
Напомним, 11 января президент Зеленский прибыл во Львов. Он посетил Лычаковское кладбище и почтил память погибших защитников Украины.
Также Владимир Зеленский провел координационное совещание во Львове с военными и главой области Максимом Козицким.
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