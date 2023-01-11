Во Львове президенты Польши и Литвы подписали с Зеленским декларацию Люблинского треугольника: первые подробности

Во Львов в среду, 11 ноября, на встречу с Владимиром Зеленским прибыли президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа.

Об этом сообщает Канцелярия президента Польши.

Во Львове лидеры трех государств подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуди и Гитанасу Науседи за визит. Благодарен за помощь нашему народу!", — написал Зеленский.

Зеленский поблагодарил иностранных лидеров за поддержку Украины в войне с российскими оккупантами.

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Напомним, 11 января президент Зеленский прибыл во Львов. Он посетил Лычаковское кладбище и почтил память погибших защитников Украины.

Также Владимир Зеленский провел координационное совещание во Львове с военными и главой области Максимом Козицким.

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