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Категория
Украина
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Во Львове 13 лет искали мужчину, который угнал трамвай и врезался в дом: что решил суд

Во Львове не нашли мужчину, который 13 лет назад угнал из депо трамвай. На большой скорости он въехал в дом.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Во Львове закрыли дело о ДТП 13-летней давности

Во Львове закрыли дело о ДТП 13-летней давности

Во Львове не нашли мужчину, который угнал трамвай из депо и врезался в дом 13 лет назад. Суд закрыл дело по истечении сроков давности.

Об этом говорится в определении Шевченковского районного суда Львова.

По материалам дела, 1 марта 2013 года в Шевченковский райотдел милиции Львова поступило заявление о незаконном завладении трамваем.

В «Львовэлектротрансе» сообщали, что неизвестный разбил оконное стекло и угнал из депо трамвай, курсировавший по маршруту №5. На перекрестке улиц Замарстыновской и Гайдамацкой вагон на большой скорости сошел с рельсов и въехал в дом.

Очевидцы помогли мужчине выбраться из трамвая, полагая, что это водитель. Однако после этого он сбежал. В результате аварии никто не пострадал.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

В ходе расследования правоохранители осмотрели территорию и трамвай, допросили представителя потерпевшей стороны и девять свидетелей, а также получили заключение эксперта. Однако за более 13 лет не удалось установить человека, который незаконно завладел трамваем.

В октябре 2026 года прокурор обратился в суд с ходатайством о закрытии уголовного производства. Он отметил, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли.

«Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Указанное преступление является нетяжким преступлением и согласно ст. 49 УК Украины сроки привлечения лица к уголовной ответственности по указанному производству истекли», — говорится в постановлении.

Шевченковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство прокурора и закрыл уголовное производство.

Напомним, пока Киев был под обстрелом, подросток угнал авто военного, чтобы впечатлить своих знакомых. Поездка на чужих колесах завершилась ДТП и вручением подозрения от правоохранителей.

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