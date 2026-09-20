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- Украина
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Во Львове 13-летний парень получил удар током на вагоне поезда
13-летний парень пытался сделать селфи на вагоне поезда, однако получил ожоги и попал в больницу.
Во Львове 13-летнего парня поразило электрическим током, когда он хотел сделать селфи на вагоне поезда. Его доставили в больницу с тяжелыми ожогами.
О случае сообщили в полиции.
Инцидент произошел у железнодорожной станции «Рясне-2». Парень хотел сделать селфи на крыше вагона-цистерны и был поражен электротоком, после чего упал на землю.
Врачи диагностировали у парня сильные ожоги тела, сейчас он находится в реанимации.
По этому факту проводят проверку, решают вопросы правовой квалификации происшествия.
Напомним, в Киевской области 13-летнюю девочку поразило током в районе железнодорожного вокзала.