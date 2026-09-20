Во Львове 13-летний парень получил удар током на вагоне поезда

Подросток упал с вагона и травмировался / © Associated Press

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Во Львове 13-летнего парня поразило электрическим током, когда он хотел сделать селфи на вагоне поезда. Его доставили в больницу с тяжелыми ожогами.

О случае сообщили в полиции.

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Инцидент произошел у железнодорожной станции «Рясне-2». Парень хотел сделать селфи на крыше вагона-цистерны и был поражен электротоком, после чего упал на землю.

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Врачи диагностировали у парня сильные ожоги тела, сейчас он находится в реанимации.

По этому факту проводят проверку, решают вопросы правовой квалификации происшествия.

Напомним, в Киевской области 13-летнюю девочку поразило током в районе железнодорожного вокзала.

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