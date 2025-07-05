Во Львове акушерка избила коллегу в родзале: чем все закончилось

Приговор суда / © pixabay.com

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Суд во Львове признал виновной акушерку областной клинической больницы Анну Федорчак, которая во время ночной смены ударила коллегу металлическими инструментами для родов.

Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на приговор суда.

Инцидент произошел 9 октября 2024 года около часа ночи в одном из родильных залов больницы. Во время конфликта между дежурными акушерками Анна Федорчак нанесла удар по лицу старшей смены Валентине Зубачик. Потерпевшая получила кровоподтеки и гематомы, которые были квалифицированы экспертами как легкие телесные повреждения.

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Несмотря на отрицание вины, суд признал Федорчак виновной по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Обвиняемая утверждала, что телесные повреждения произошли случайно — мол, набор инструментов попал в лицо коллеги во время борьбы за него. Однако свидетельница инцидента подтвердила, что удар был умышленным.

Лычаковский районный суд Львова под председательством судьи Григория Жовнира назначил наказание в виде штрафа 850 грн. Кроме того, обвиняемая должна уплатить 20 тыс. грн морального вреда пострадавшей.

Напомним, в четверг, 3 июля, в центре Львова правоохранители задержали мужчину, устроившего дебош в проезде Кривая Липа — популярном месте с большим количеством ресторанов. После задержания он вел себя агрессивно, употреблял нецензурную лексику и угрожал, что «всех уволит».

На видео, появившемся в местном Telegram-канале Zahid WTF, видно, как мужчина называет себя работником Галицкой районной администрации и демонстрирует удостоверение.

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