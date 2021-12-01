Во Львове антивакцинатора Стахива суд отпустил под залог: деньги собрали его сторонники

Стахив должен прийти во Львовскую областную психиатрическую больницу для прохождения экспертизы.

В среду, 1 декабря, лидер антивакцинаторов Остап Стахив был выпущен из СИЗО. Его сторонники собрали почти 1 млн грн на залог.

Об этом сообщает "Суспильне".

Заместитель генерального директора львовской областной психиатрической больницы Андрей Маланчук рассказал, что сегодня Стахив должен прибыть в медучреждение для прохождения экспертизы.

"Остапа Стахива у нас еще нет. Но есть решение, есть следственные действия. Он должен поступить к нам в больницу. Его отпустили домой, потому что он освобожден из-под стражи", — сказал Маланчук.

Напомним, что суд отправил антивакцинатора Остапа Стахива на судебно-психиатрическую экспертизу. Его сторонники собрали 998,8 тыс. грн, необходимых для уплаты залога. Однако вчера деньги еще не поступили на счет суда, потому Стахив оставался в камере львовского СИЗО.

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