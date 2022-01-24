Во Львове авто вылетело на тротуар и сбило семью с двумя детьми

Трое членов семьи получили тяжелые травмы и переломы.
В Самборе Львовской области 20-летний водитель за рулем вылетел на тротуар и сбил мужчину, женщину и двоих сыновей 9 и 5 лет. Все пострадавшие в больнице.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Женщина и двое детей госпитализированы в больницу. Потерпевшая находится в местной больнице. Отец с двумя сыновьями в медучреждении во Львове.
Мальчиков 5 и 9 лет госпитализировали в детскую больницу Львова. Их 32-летний отец находится с ними. Дети в тяжелом состоянии. У 33-летней матери детей переломы и травмы головы.
"Состояние 9-летнего мальчика тяжелее, у него подозрение на перелом таза, голеней. Состояние младшего также тяжелое, у него закрыта черепно-мозговая травма", — рассказала врач-анестезиологиня Зоряна Иванюк.
ДТП произошло накануне вечером около 10 часов. Семья возвращалась из гостей домой. Шли по тротуару. Дети ехали на санках, как вдруг в один момент легковушку заносит на тротуар и машина сбивает семью и таранит металлическое ограждение.
Известно, за рулем авто был 20-летний водитель, в полиции уже установлено — он ехал трезвый. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением на скользкой дороге и занесло его на тротуар. С какой скоростью ехал – еще устанавливают.
Водителю грозит ограничение свободы до трех лет.
Напомним, что на трассе Киев-Одесса вблизи села Калиновка произошло ДТП с участием Daewoo Lanos и фуры. Погибли четыре человека – два мужчины и две женщины.
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