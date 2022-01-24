Во Львове авто вылетело на тротуар и сбило семью с двумя детьми

Во Львове авто вылетело на тротуар и сбило семью с двумя детьми

Трое членов семьи получили тяжелые травмы и переломы.

В Самборе Львовской области 20-летний водитель за рулем вылетел на тротуар и сбил мужчину, женщину и двоих сыновей 9 и 5 лет. Все пострадавшие в больнице.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Женщина и двое детей госпитализированы в больницу. Потерпевшая находится в местной больнице. Отец с двумя сыновьями в медучреждении во Львове.

Мальчиков 5 и 9 лет госпитализировали в детскую больницу Львова. Их 32-летний отец находится с ними. Дети в тяжелом состоянии. У 33-летней матери детей переломы и травмы головы.

"Состояние 9-летнего мальчика тяжелее, у него подозрение на перелом таза, голеней. Состояние младшего также тяжелое, у него закрыта черепно-мозговая травма", — рассказала врач-анестезиологиня Зоряна Иванюк.

ДТП произошло накануне вечером около 10 часов. Семья возвращалась из гостей домой. Шли по тротуару. Дети ехали на санках, как вдруг в один момент легковушку заносит на тротуар и машина сбивает семью и таранит металлическое ограждение.

Известно, за рулем авто был 20-летний водитель, в полиции уже установлено — он ехал трезвый. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением на скользкой дороге и занесло его на тротуар. С какой скоростью ехал – еще устанавливают.



Водителю грозит ограничение свободы до трех лет.

Во Львовской области легковушка сбила семью на тротуаре | Новости Украины

Напомним, что на трассе Киев-Одесса вблизи села Калиновка произошло ДТП с участием Daewoo Lanos и фуры. Погибли четыре человека – два мужчины и две женщины.

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