Во Львове больницы остались без света и остановился электротранспорт: мэр заявил о критической ситуации
Городские власти подчеркнули, что Кабмин изменил подход к определению критичности предприятий.
К ночи 7 января во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.
Об этом заявил городской голова Андрей Садовый.
По его словам, ночью в городе от электроэнергии была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Садовый объяснил — это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий. Следовательно, медучреждения и электротранспорт отнесены к обычным группам отключений.
«То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс. С этой ночи город вынужден работать по новому графику», — подчеркнул мэр.
Городской голова подчеркнул, что сейчас город работает над альтернативным усилением работы электротранспорта на маршрутах в городе.
Напомним, ранее вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщал о том, что в правительстве готовят важное решение по отключению света. Речь шла о том, что в некоторых населённых пунктах могут не выключать свет по графикам. Речь идет о потребителях, у которых были очень продолжительные аварийные отключения.