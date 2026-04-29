Во Львове бросили бутылки с зажигательной смесью в мечеть: что известно

Попытка поджога в мечети Львова

В помещение одной из мечетей Львова неустановленное лицо в маске бросило две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось предотвратить, пострадавших нет.

Об этом сообщает глава Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым, Верховный Муфтий Крыма Айдер Рустемов .

Поджог мечети во Львове — что известно

По предварительным данным, неизвестный в маске забросил в помещение две бутылки с зажигательной смесью. Пожар удалось избежать. К счастью, из людей никто не пострадал.

«Мы убеждены, что это преступление не могло быть совершено верующим человеком, независимо от его взглядов. Покушение на священное место — поджог минбара — абсолютно недопустимый акт для любого верующего человека», — пишет Рустемов.

Религиозная община отмечает: инцидент расценивают как сознательную провокацию, направленную на разжигание конфликта и нарушение общественного спокойствия. Там также подчеркивают, что подобные действия недопустимы и не могут быть оправданы никакими взглядами или убеждениями.

Ранее в Лондоне неизвестные подожгли четыре автомобиля скорой помощи, принадлежащих еврейской общественной организации. Местные жители сообщали, что перед пожаром слышали громкий взрыв. Инцидент произошел ночью, после чего все четыре машины охватило пламя. На место оперативно прибыли пожарные службы, которым удалось локализовать возгорание. В результате происшествия пострадавших нет. Полиция рассматривает версию преднамеренного поджога и проверяет обстоятельства инцидента.

