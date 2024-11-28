Во Львове будет улица Ирины Фарион: какую переименовали

Улица, названная в честь украинского языковеда и общественного деятеля, расположена в Галицком районе города.

В четверг, 28 ноября, на пленарном заседании Львовского городского совета депутаты приняли решение о переименовании улицы Технической во Львове в честь общественного деятеля Ирины Фарион, которая была убита в июле этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Эта улица расположена в Галицком районе города и пролегает от улицы Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной. Недалеко расположен студенческий городок Львовской политехники, где преподавала Ирина Фарион и университет имени Франко, где она училась.

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Во Львовском городском совете напомнили, что в Ирину Фарион стреляли 19 июля этого года, от полученного ранения она скончалась в больнице.

22 июля с языковедом простились тысячи украинцев. Похоронили ее на Лычаковском кладбище, на поле №22.

В конце лета на фасаде дома по ул. Масарика, 3, где проживала Ирина Фарион, была открыта мемориальная таблица.

Напомним, подозреваемый в совершении убийства бывшей нардепки Ирины Фарион был задержан в Днепре. Над раскрытием преступления работали сотни специалистов из разных правоохранительных структур.

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион оставили под стражей

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