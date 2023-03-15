Во Львове "декоммунизировали" охранные доски на памятниках культурного наследия

Надписи УССР теперь нет на большинстве досок.

Во Львове "декоммунизировали" 33 охранных доски старого образца, размещенных на памятниках культурного наследия. На них убрали надпись "Украинская Советская Социалистическая Республика".

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Надписи устраняем сначала абразивным методом. Поскольку эти доски изготовлены из специального скульптурного сплава, то после затирания на месте надписи появляется светлое пятно. Ее закрашиваем. А перед тем, как наносить краску, используем армированную ленту, которая закрывает все неровности", – объяснил заместитель начальника управления охраны исторической среды Георгий Корнеев.

В управлении отметили, что сами доски демонтировать не целесообразно, поскольку они крепкие, надлежащим образом означают статус дома и имеют элементы украинской айдентики. Стилистика досок разработана еще в 1970-х годах на основе шрифтов и орнаментов, разработанных выдающимся украинским графиком Георгием Нарбутом.

Из львовских досок убрали надпись УССР / Фото: Львовский городской совет

Во Львове остались еще не "декоммунизированными" 10 охранных досок в трех районах города.

Ранее мы сообщали об изменении названий двух киевских музеев. "Киевский музей Пушкина" теперь будет называться "Усадьба на Кудрявке", а "Музейно-выставочный центр современного искусства" станет просто "Музейно-выставочным центром".

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