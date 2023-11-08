Во Львове демонтировали очередную советскую скульптуру: какую именно

Российская агрессия повлекла за собой мощную волну деколонизации, декоммунизации и дерусификации по всей стране.

Во Львове демонтировали одну из скульптур, установленных в честь советских деятелей. Речь идет о "Космонавтике".

Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

"Скульптурная композиция "Космонавтика" на улице Выговского переезжает в музей "Территория Террора", – отметил он.

Демонтаж скульптуры "Космонавтика"

Что известно о скульптуре

Скульптуру "Космонавтика" создали и установили в честь советской космонавтки Валентины Терешковой. В настоящее время она является депутатом Госдумы России. Как известно, в 2014 году политик поддержала незаконную аннексию Крымского полуострова РФ.

Ранее во Львовской области проголосовали за переименование Червонограда.

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