Во Львове директор мебельной фабрики придумал, как избежать мобилизации и убежать за границу

Во Львове на 3400 грн оштрафовали директора одной из мебельных фабрик, который придумал, как избежать мобилизации и уехать за границу. Для этого мужчина купил в Интернете "документы".

Об этом говорится в приговоре Жовковского районного суда Львовской области.

По данным суда, подозреваемым оказался уроженец Львова, работающий директором одной из мебельных фабрик. Он на одном из телеграмм каналов купил фальшивые временные удостоверения военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии о непригодности к службе в ВСУ. Таким образом, директор хотел избежать мобилизации и уехать за границу.

25 декабря 2023 директор мебельной фабрики с фальшивыми документами пытался выехать за границу на пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное". Тогда его разоблачили пограничники и задержали.

Подозреваемый свою вину признал полностью. Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Мужчину оштрафовали на 3400 грн.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации, поскольку его родной брат уже на фронте.

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