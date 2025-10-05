На месте пожара / © facebook/Андрей Садовой

Во Львове возник пожар индустриального парка Sparrow. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

«Во Львове горит индустриальный парк Sparrow», — коротко отметил он.

Мэр подчеркнул, что это гражданский объект без какой-либо милитарной составляющей.

Напомним, Россия совершила массированную атаку на Львов и область дронами «Шахед» и ракетами. В городе раздалась серия взрывов, часть Львова без электричества.

Андрей Садовый призвал жителей не снимать работу ПВО и соблюдать информационную тишину. «В городе слышна работа ПВО! Не снимайте и не публикуйте работу наших защитников», — написал Садовый.

Предварительно сообщений о погибших или раненых нет, однако последствия атаки еще уточняются. На местах работают службы ГСЧС, энергетики и аварийные бригады.