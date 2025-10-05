- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2047
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Львове горит индустриальный парк
Во Львове после атаки 5 октября загорелся индустриальный парк Sparrow. На месте работают все соответствующие службы.
Во Львове возник пожар индустриального парка Sparrow. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.
«Во Львове горит индустриальный парк Sparrow», — коротко отметил он.
Мэр подчеркнул, что это гражданский объект без какой-либо милитарной составляющей.
Напомним, Россия совершила массированную атаку на Львов и область дронами «Шахед» и ракетами. В городе раздалась серия взрывов, часть Львова без электричества.
Андрей Садовый призвал жителей не снимать работу ПВО и соблюдать информационную тишину. «В городе слышна работа ПВО! Не снимайте и не публикуйте работу наших защитников», — написал Садовый.
Предварительно сообщений о погибших или раненых нет, однако последствия атаки еще уточняются. На местах работают службы ГСЧС, энергетики и аварийные бригады.