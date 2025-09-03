- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 584
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Львове громко: работает ПВО
Во Львове ночью раздались взрывы.
В ночь на 3 сентября 2025 года во Львове было громко — в небе работают силы противовоздушной обороны.
Мэр Андрей Садовый сообщил, что вражеский беспилотник двигается в направлении областного центра.
Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей быть осторожными и оставаться в безопасных местах. Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги важно не находиться у окон и не сообщать никаких данных о работе ПВО.
Напоминаем, что любая публикация или передача информации о местах взрывов или работе сил обороны может навредить и помочь врагу.
Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза .