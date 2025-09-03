ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
584
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Во Львове громко: работает ПВО

Во Львове ночью раздались взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © Associated Press

В ночь на 3 сентября 2025 года во Львове было громко — в небе работают силы противовоздушной обороны.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что вражеский беспилотник двигается в направлении областного центра.

Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей быть осторожными и оставаться в безопасных местах. Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги важно не находиться у окон и не сообщать никаких данных о работе ПВО.

Напоминаем, что любая публикация или передача информации о местах взрывов или работе сил обороны может навредить и помочь врагу.

Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза .

