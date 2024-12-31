Во Львове, Киеве и Одессе неизвестные, несмотря на запрет, запустили фейерверки (видео)

В Украине во время войны запретили использовать фейерверки и другую пиротехнику.

В канун Нового года во Львове и Одессе неизвестны, несмотря на запрет, запустили праздничные салюты в то время, когда на фронте ежедневно гибнут наши защитники.

Видео появились в местных Telegram-каналах.

Отмечается, что во Львове фейерверки запустили в спальном микрорайоне Сихов. Где именно запустили салюты в Одессе, пока не уточняется.

Во Львове и Одессе неизвестные запустили фейерверки

Позже появилось видео, как еще в Киеве на Красном хуторе запускают салюты.

Отметим, что сегодня Нацполиция специально напоминала: использование и распространение большинства салютов, фейерверков и петард запрещено законом.

В частности, в Украине действует запрет на:

Использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования в развлекательных мероприятиях) классов F2, F3, F4.

Продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4.

Продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Напомним, что в Украине от 6 ноября 2023 вступил в силу закон о запрете использования и распространения салютов, фейерверков и петард. Поэтому те, кто не будет выполнять ограничения, будут привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Нарушителям может грозить штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн, или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Украинцев призывают сообщать на специальную линию 112, если вы заметили запускающих фейерверки.

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