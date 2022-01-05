Во Львове из-за аварии на водопроводе несколько улиц остались без воды: адреса

Во Львове из-за аварии на водопроводе несколько улиц остались без воды: адреса

Из-за прорыва не будут курсировать и троллейбусы.

Во Львове по ул. Короткая, 5 произошла аварийная утечка на водопроводе, поэтому улицу перекрыли для транспорта, а в домах еще на 4 улицах исчезла вода.

Об этом со ссылкой на диспетчерскую службу ЛГКП «Львовводоканал», сообщила "Варта1".

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На месте прорыва образовалась яма, в которую провалилась машина, ее пришлось доставать коммунальщикам, потому что самостоятельно уехать она уже не могла.

"С 11.00 ч начнутся ремонтные работы по ликвидации утечки. На время работ – с 11.00 ч и до 17.00 ч – будет приостановлено водоснабжение в дома на ул. Братьев Михновских, ул. Короткая, ул. Стародубская, ул. Шараневича. Также ул. Короткую перекроют для движения транспорта", — отметили в ведомстве.

Все дома на указанных улицах остались без воды на время ремонта.

По информации ЛКП «Львовэлектротранс», на время ремонтных работ не будут курсировать троллейбусы №27 и №32.

Напомним, что в Трускавце от 3 января не было воды, ведь местные чиновники не подписали договор с водопоставщиком.

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