Во Львове из-за вражеского обстрела уничтожено 18 крыш и повреждено 926 окон — Садовый

На первоочередные нужды от города было выделено 100 миллионов гривен.

Об этом в социальных сетях сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый.

За вчера и сегодня к работам привлечены 309 коммунальных работников.

Из-за российских обстрелов было уничтожено 18 крыш.

По состоянию на сегодняшний день брезентом, или пленкой полностью перекрыто 12 крыш.

4 крыши восстановить невозможно – они нуждаются в реконструкции. В одном из домов накрыли лишь половину крыши, другую часть накрыть не смогли из-за уничтоженного крепежа.

Повреждено 926 окон. На сегодня 662 окна уже заклеены пленкой. Работы продолжаются.

Электро и водоснабжение восстановлено во всех домах, кроме трех, наиболее поврежденных.

Органы правопорядка будут охранять дома, которые получили повреждения для того, чтобы не допустить несчастных случаев и мародерства.

Массированная атака по Львову: что известно

В ночь на 6 июля 2023 года Львов подвергся ракетным обстрелам со стороны российских оккупантов, которые использовали ракеты "Калибр". Было зафиксировано попадание по жилым кварталам, и одна из ракет попала в многоквартирный дом, под завалами которого оказались люди.

Как сообщили в Воздушных силах, украинская противовоздушная оборона смогла перехватить 7 из 10 ракет во время массированного обстрела Львова. По словам официального представителя ведомства, ракеты "Калибр", выпущенные российской стороной, изначально были направлены в сторону Киева, однако внезапно сменили курс. Они направлялись вдоль русла реки Днепр, чтобы обойти противовоздушную оборону.

Известно, что 10 человек погибли.

Читайте также:

Львов в трауре: спасатели едва достали тело последней жертвы ракетного удара