Во Львове из-за вражеского обстрела уничтожено 18 крыш и повреждено 926 окон — Садовый

Во Львове идет ликвидация последствий обстрела жилых домов.
На первоочередные нужды от города было выделено 100 миллионов гривен.
Об этом в социальных сетях сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый.
За вчера и сегодня к работам привлечены 309 коммунальных работников.
Из-за российских обстрелов было уничтожено 18 крыш.
По состоянию на сегодняшний день брезентом, или пленкой полностью перекрыто 12 крыш.
4 крыши восстановить невозможно – они нуждаются в реконструкции. В одном из домов накрыли лишь половину крыши, другую часть накрыть не смогли из-за уничтоженного крепежа.
Повреждено 926 окон. На сегодня 662 окна уже заклеены пленкой. Работы продолжаются.
Электро и водоснабжение восстановлено во всех домах, кроме трех, наиболее поврежденных.
Органы правопорядка будут охранять дома, которые получили повреждения для того, чтобы не допустить несчастных случаев и мародерства.
Массированная атака по Львову: что известно
В ночь на 6 июля 2023 года Львов подвергся ракетным обстрелам со стороны российских оккупантов, которые использовали ракеты "Калибр". Было зафиксировано попадание по жилым кварталам, и одна из ракет попала в многоквартирный дом, под завалами которого оказались люди.
Как сообщили в Воздушных силах, украинская противовоздушная оборона смогла перехватить 7 из 10 ракет во время массированного обстрела Львова. По словам официального представителя ведомства, ракеты "Калибр", выпущенные российской стороной, изначально были направлены в сторону Киева, однако внезапно сменили курс. Они направлялись вдоль русла реки Днепр, чтобы обойти противовоздушную оборону.
Известно, что 10 человек погибли.
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