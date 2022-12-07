Во Львове изменяют правила подачи заявлений на визы в Польшу: какие теперь условия

В визовом центре Львова из-за проблем с электроснабжением изменили правила для получения польских национальных виз.

Об этом информирует Генконсульство РП в Украине в Facebook.

Все заявления будут принимать только в форме почтовой отправки. Упраздняется обязательная предварительная регистрация для получения даты – заявления могут быть отправлены в любое время.

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Также все необходимые документы теперь должен самостоятельно подготовить заявитель. Заявление нужно заполнять в электронной системе. Ее потом нужно распечатать.

Обновленные правила начнут действовать с четверга, 8 декабря. Они временны. Личную подачу документов вернут после нормализации ситуации безопасности и стабилизации энергоснабжения.

Подробную информацию о новой процедуре отправки документов в визовый центр читайте здесь.

Без изменений непосредственно в консульстве принимаются заявления получения шенгенской визы; национальных виз, поданных членами семьи граждан Польши и других стран ЕС; национальных виз владельцами карт поляка; для получения карт местного пограничного движения.

Напомним, в Польше планируют разрешить украинским беженцам пока не получать "карты побыта" – разрешения на временное проживание. Вместо этого в закон о помощи беженцам из Украины планируют внести новый пункт, предусматривающий выдачу приехавшим в Польшу после 24 февраля украинцам однолетних разрешений на проживание.

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