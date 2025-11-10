Во Львове массовое отравление среди учеников школы: что стало причиной

Литей / © Фото из открытых источников

Во Львове — новая вспышка кишечной инфекции. Пострадали 19 человек с лицея «Ориана», 18 из них — в больнице. Инфекция уже распространилась на контактных, среди больных — полуторагодовалый ребенок.

Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Как рассказал заместитель директора по медицинской части Львовской областной клинической инфекционной больницы Андрей Орфин, первые пациенты начали поступать еще 5 ноября.

Все они — учащиеся с признаками острой кишечной инфекции, которые питались в столовой.

Среди симптомов: тошнота, многократная рвота, боли в животе, повышение температуры, слабость и диарея.

По данным лабораторного центра, на 10 ноября зарегистрировано 19 случаев заболевания. Госпитализированы 18 человек. Среди больных — 17 детей в возрасте до 15 лет.

Как пояснил Орфин, инфекция уже передалась контактным лицам — тем, кто не посещал лицей.

«Среди пациентов есть 14 учеников учебного заведения, один работник и двое контактных. Это ребенок год и шесть месяцев, который в одном доме проживает с больным ребенком, который учится в этом заведении, и мама ребенка», — говорит врач.

Специалисты выясняют источник инфекции и факторы передачи. С первых дней вспышки они опросили госпитализированных и отбирали образцы пищевых продуктов, воды и смывов в школьной столовой для лабораторного исследования.

У пациентов отобрали материалы для установления точного возбудителя болезни. Сейчас медики ожидают результаты бактериологических посевов и вирусологических исследований.

Напомним, в Луцке продолжается расследование смерти 13-летнего парня из Ровенщины, скончавшегося 20 октября после нескольких дней симптомов расстройства пищеварения. Ребенка сначала привезли в областной детский ТМО, но его направили в инфекционную больницу, где, по данным СМИ, он скончался на парковке.

Предварительное сечение показало гангренозный аппендицит с перитонитом. Полиция открыла производство, а в инфекционной больнице заявили, что в этом году смерти детей в заведении не фиксировали.