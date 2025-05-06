Во Львове мобилизовали мужчину, который застрял ногой в заборе: что говорят в ТЦК (видео)

В ТЦК подчеркнули, что мужчина находился в розыске / © ТСН.ua

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В Сети появилось видео, как во Львове на улице Железнодорожной военнослужащей одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки задерживали мужчину, который застрял ногой в заборе.

На видео видно, как сотрудники ТЦК тащили землей наполовину босого мужчину, а его кроссовок застрял в заборе.

Во Львовском ОТЦК и СП опубликовали объяснение ситуации на странице Facebook.

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В ТЦК говорят, что задержанный является нарушителем военного учета и находится в розыске.

Текст заявления

«Сегодня утром, 6 мая, в городе Львове, на улице Железнодорожной, военнослужащие одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, совместно с работниками Национальной полиции, в рамках выполнения возложенных на них обязанностей проводили оповещения граждан, подлежащих военному учету.

Был остановлен один из граждан для проверки военно-учетных документов, обязательных, согласно действующему законодательству, в период действия правового режима военного положения.

Напоминаем: в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины и Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме) и документ, подтверждающий личность, а также предоставлять эти документы по требованию.

В этом случае гражданин отказался выполнять законное требование о предъявлении документов, пытался скрыться с места происшествия, словесно оскорблял представителей силовых структур и вел себя агрессивно. После установления его личности выяснилось, что он является нарушителем военного учета и находится в розыске. Потому гражданину предложили проехать в ТЦК и СП. После отказа и сопротивления было принято решение о доставке гражданина в ТЦК и СП для выяснения обстоятельств.

Видеофрагменты, которые сейчас распространяются в социальных сетях и телеграмм-каналах, отображают лишь часть ситуации — уже после совершения гражданином действий, содержащих признаки административного правонарушения и, возможно, уголовного преступления (в частности, злостного неповиновения законным требованиям сотрудников полиции и военнослужащих).

Согласно статье 18 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» и Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, военнослужащие, исполняющие обязанности по оповещению и проверке документов, имеют право применять определенные законом меры физического воздействия в случае сопротивления или агрессивного поведения.

Просим граждан соблюдать требования действующего законодательства, уважительно относиться к представителям сектора безопасности и обороны и воздерживаться от провокаций или распространения односторонней или искаженной информации.

В случае наличия вопросов соблюдения военного учета — обращайтесь в свой ТЦК и СП или воспользуйтесь консультациями на официальных ресурсах Вооруженных Сил Украины», — говорится в официальном комментарии.

Дата публикации 13:05, 06.05.25 Количество просмотров 27 Во Львове мобилизовали мужчину, который застрял ногой в заборе

Напомним, начальника ТЦК в Ровенской области отправили воевать после громких откровений.