Во Львове мобилизованный мужчина умер через две недели после избиения в ТЦК — Лубинец отреагировал

Дмитрий Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

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Во Львове расследуют смерть мужчины, которого, по данным следствия, избили в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Потерпевший скончался в больнице через две недели после инцидента. Военнослужащему одного из подразделений ТЦК сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Что известно об избиении мужчины во Львовском ТЦК

По информации, обнародованной омбудсманом, мужчину били кулаками и ногами по туловищу и грудной клетке. На тот момент он лежал на полу со скованными за спиной руками. По данным следствия, подозреваемый по меньшей мере дважды ударил его ногой.

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После этого мужчину перенесли в техническое помещение ТЦК, где он, по предварительным данным, находился около 20 часов. Лишь впоследствии его доставили в больницу.

Медики обнаружили у потерпевшего многочисленные переломы ребер, тяжелые повреждения легких и другие травмы, опасные для жизни. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер примерно через две недели после избиения.

Лубинец отметил необходимость установить все обстоятельства трагедии и проверить причастность других работников ТЦК.

Что известно о состоянии здоровья мужчины до трагедии

Отдельное внимание омбудсман обратил на обстоятельства прохождения военно-врачебной комиссии. По предварительным данным, у мужчины, доставленного в ТЦК, медики зафиксировали перелом ребра, однако ВЛК признала его годным к военной службе.

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Эти обстоятельства также нуждаются в проверке в рамках выяснения всех деталей дела.

Военнослужащему инкриминируют умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, совершенное группой лиц. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации Лубинца, это не первое уголовное производство по подозреваемому. В августе 2026 года суд признал его виновным в получении взятки по предварительному сговору с другими лицами и назначил наказание, не связанное с лишением свободы.

Следователи устанавливают других работников ТЦК, которые могли быть причастны к избиению.

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Лубинец обратился в ГБР и прокуратуру

Омбудсман сообщил, что направил запросы в Государственное бюро расследований во Львове и Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

В частности, он попросил предоставить информацию о ходе расследования, возможных причастных лиц, основаниях содержания мужчины в ТЦК, применении наручников, своевременности оказания медицинской помощи, происхождении перелома ребра и сохранении видеозаписей.

В прокуратуру Лубинец также обратился с вопросами о соблюдении прав семьи погибшего, процессуального руководства расследования, возможного отстранения причастных лиц от должностей и количества других уголовных производств в отношении военнослужащих ТЦК и СП во Львовской области в 2025–2026 годах.

Омбудсман заявил, что ситуация нуждается в полном и беспристрастном расследовании.

Он также отметил необходимость изменить подходы к мобилизации и оповещению военнообязанных, сделав их основанными на законности, уважении людей и доверии.

«Доверие не получить самими словами. Она растет тогда, когда люди видят, что их слышат, проблемы решают, а обещанные изменения претворяют в жизнь», — отметил Лубинец.

Мобилизированный умер после избиения во львовском ТЦК — что известно

Напомним, во Львове сотрудник районного ТЦК и СП получил подозрение за избиение до смерти мобилизованного мужчины.

По данным следствия, подозреваемый ранее уже имел проблемы с законом и действовал в составе группы вместе со своими коллегами.

Как выяснили работники ДБР, фигурант совместно с другими служащими военкомата нанес потерпевшему множественные телесные повреждения. В момент нападения беззащитный мужчина был на полу с зафиксированными за спиной руками в наручниках.

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