Во Львове мужчина дал взятку, чтобы устроиться на военную службу: чем это закончилось

Во Львове к 2 годам лишения свободы приговорили бывшего пограничника, который за деньги пообещал устроить мужчину на военную службу по контракту.

Об этом говорится в приговоре Сиховского районного суда Львова.

По данным суда, инспектор пограничной службы 30 января 2022 во Львове получил от мужчины 150 долларов взятки. Деньги ему передали в обмен на то, что он поможет потерпевшему устроиться на военную службу по контракту. 8 февраля 2022 года пограничнику передали вторую часть взятки – 550 долларов. После этого подозреваемый был задержан.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он просил суд строго его не наказывать.

Сыховский районный суд Львова признал подозреваемого виновным по ч.2 ст.369-2 УК Украины.

Его приговорили к 2 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, во Львове таксист отказался везти военного.

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