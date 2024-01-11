Во Львове мужчина дал взятку, чтобы устроиться на военную службу: чем это закончилось

На суде подозреваемый вину признал.
Во Львове к 2 годам лишения свободы приговорили бывшего пограничника, который за деньги пообещал устроить мужчину на военную службу по контракту.
Об этом говорится в приговоре Сиховского районного суда Львова.
По данным суда, инспектор пограничной службы 30 января 2022 во Львове получил от мужчины 150 долларов взятки. Деньги ему передали в обмен на то, что он поможет потерпевшему устроиться на военную службу по контракту. 8 февраля 2022 года пограничнику передали вторую часть взятки – 550 долларов. После этого подозреваемый был задержан.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он просил суд строго его не наказывать.
Сыховский районный суд Львова признал подозреваемого виновным по ч.2 ст.369-2 УК Украины.
Его приговорили к 2 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, во Львове таксист отказался везти военного.
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