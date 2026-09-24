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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Во Львове мужчина годами не платил алименты: какой суммы достиг долг

Мужчина во Львове годами не платил алименты, и суд принял решение.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Алименты

Алименты / © ТСН.ua

Во Львове с мужчины взыскали почти 367 тысяч гривен алиментов, которые он годами не платил. После вмешательства государственных исполнителей, задолженность удалось полностью погасить.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Что известно о деле

Как сообщили во Львовском межрегиональном управлении Министерства юстиции, дело находилось во исполнении во Франковском отделе государственной исполнительной службы Львова.

К началу сентября долг мужчины по алиментам составлял 366 862 гривны.

В сентябре государственные исполнители приняли необходимые меры, после чего с должника удалось взыскать средства. В общей сложности на счет отдела поступило 380 тысяч гривен.

Из этой суммы 366862 гривны перечислили получателю алиментов. Таким образом, многолетнюю задолженность на содержание ребенка полностью погасили.

В Минюсте подчеркнули, что алименты должны уплачиваться вовремя. Если должник добровольно не выполняет решения суда, средства могут быть взысканы принудительно.

Как мы писали, алименты — не единственная выплата, которую родитель может быть обязан платить на ребенка. В особых обстоятельствах суд может назначить дополнительные средства, в том числе на лечение, реабилитацию, спортивные секции, музыкальную или художественную школу. Для этого нужно подтвердить как особые потребности ребенка, так и расходы — медицинскими документами, чеками, счетами или договорами. Если родители затрудняются договориться, вопрос решается через суд, учитывающий потребности ребенка, финансовое положение обеих сторон и предоставленные доказательства.

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