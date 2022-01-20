Во Львове мужчина на спор проглотил шариковую ручку: пришлось оперировать

Ручку достали хирурги, а самого пациента отправили пройти психиатрическое обследование.

Во Львовской области медикам пришлось спасать 26-летнего мужчину, который на спор проглотил шариковую ручку. В результате она стала поперек желудка и пробила его с двух сторон.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

26-летний пациент – житель с Пустомытовщины рассказал врачам, что встречал Новый год в компании друзей. Они выпили лишнего и поспорили. Мужчина сказал, что без проблем может проглотить шариковую ручку, которая в этот момент попала ему на глаза, что и сделал на глазах свидетелей.

Уже на следующий день он почувствовал боль в желудке, но к медикам за помощью не обращался, потому что думал, что все само пройдет.

В конце концов ручка стала поперек и пробила желудок с двух сторон.

"Мужчина жаловался на боль в желудке, который не проходит. Мы сделали ему гастроскопию и увидели в желудке шариковую ручку, ставшую поперек. Мужчина признался, что проглотил ее специально во время спора. Достать ручку эндоскопически было невозможно, пришлось мужчину оперировать", - рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Игнат Герич.

Операция длилась два часа. В конце концов, ручку из желудка достали, а дырки зашили.

Фото: ZAXID.NET

Пациента, по словам врача, консультировали психиатры, каких-либо отклонений не обнаружили. Отклонение спровоцировала чрезмерная дозировка алкоголя.

Напомним, что нейрохирурги детской национальной больницы "Охматдет" разработали целую спецоперацию по спасению 11-летнего Богдана Касько. Они сначала установили конструкцию из карбона и титана, которая помогла не задохнуться парню и исправить деформированную шею.

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