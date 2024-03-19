Во Львове мужчина отказался от мобилизации, потому что он "против войны": чем это закончилось

На суде мужчина подтвердил, что отказывается от мобилизации.
Во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако категорически отказался от мобилизации. Свои действия он объяснил тем, что "он против войны".
Об этом говорится в приговоре Сиховского районного суда Львова.
По данным суда, житель Львова в сентябре 2023 года прошел ВВК, которая сочла его годным к службе в армии. Тогда мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации.
На заседании суда львовянин объяснил, что "он против войны и не хочет убивать россиян". Он подчеркнул, что готов нести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.
Суд проанализировал материалы дела и признал уклониста виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, СМИ узнали о состоянии семьи экс-начальника ТЦК Самбора.
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