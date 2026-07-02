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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

Во Львове мужчина открыл стрельбу из автомобиля по многоэтажкам: что известно

Во Львове вечером 1 июля неизвестный мужчина, находясь в автомобиле, открыл стрельбу в сторону жилых многоэтажек и, по словам очевидцев, что-то выкрикивал. Правоохранители проверяют информацию и выясняют все обстоятельства инцидента.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Стрельба

Стрельба

Во Львове произошел тревожный инцидент — по сообщениям местных медиа и очевидцев, неизвестный мужчина, находясь в автомобиле, начал стрелять в направлении многоэтажных жилых домов.

По предварительным данным, во время стрельбы мужчина также что-то громко восклицал, однако содержание его слов пока неизвестно. Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.

На месте могут работать правоохранители, однако официальных комментариев от полиции Львовщины или других силовых структур пока нет.

Местные жители публикуют видео инцидента в соцсетях и призывают жителей соблюдать осторожность.

Напомним, что в Николаеве произошла стрельба: погибли двое иностранцев - которые заявили в полиции

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Дата публикации
Количество просмотров
132
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