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- Украина
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Во Львове мужчина открыл стрельбу из автомобиля по многоэтажкам: что известно
Во Львове вечером 1 июля неизвестный мужчина, находясь в автомобиле, открыл стрельбу в сторону жилых многоэтажек и, по словам очевидцев, что-то выкрикивал. Правоохранители проверяют информацию и выясняют все обстоятельства инцидента.
Во Львове произошел тревожный инцидент — по сообщениям местных медиа и очевидцев, неизвестный мужчина, находясь в автомобиле, начал стрелять в направлении многоэтажных жилых домов.
По предварительным данным, во время стрельбы мужчина также что-то громко восклицал, однако содержание его слов пока неизвестно. Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.
На месте могут работать правоохранители, однако официальных комментариев от полиции Львовщины или других силовых структур пока нет.
Местные жители публикуют видео инцидента в соцсетях и призывают жителей соблюдать осторожность.
Напомним, что в Николаеве произошла стрельба: погибли двое иностранцев - которые заявили в полиции