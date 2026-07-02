Во Львове мужчина открыл стрельбу из автомобиля по многоэтажкам: что известно

Стрельба

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Во Львове произошел тревожный инцидент — по сообщениям местных медиа и очевидцев, неизвестный мужчина, находясь в автомобиле, начал стрелять в направлении многоэтажных жилых домов.

По предварительным данным, во время стрельбы мужчина также что-то громко восклицал, однако содержание его слов пока неизвестно. Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.

На месте могут работать правоохранители, однако официальных комментариев от полиции Львовщины или других силовых структур пока нет.

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Местные жители публикуют видео инцидента в соцсетях и призывают жителей соблюдать осторожность.

Напомним, что в Николаеве произошла стрельба: погибли двое иностранцев - которые заявили в полиции

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