Во Львове мужчина получил от государства 192 тыс. грн: что он придумал

Во Львове пенсионера МВД заставили вернуть государству около 192 тыс. грн, которые он получал как внутренний переселенец. Также за мошенничество его приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда Львова.

По данным суда, подозреваемым является уроженец Львовщины, пенсионер МВД. Во Львове он получил статус внутреннего переселенца, поскольку раньше жил на оккупированной Луганщине. Мужчина с мая 2015 по апрель 2021 года получал компенсацию для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату жилищно коммунальных услуг. Однако в ходе следствия стало известно, что у несовершеннолетнего сына мужчины в частной собственности есть квартира на неоккупированной части Украины. Поэтому орган социальной защиты обвинил переселенца в мошенничестве и требовал вернуть средства — 191 850 грн.

На суде мужчина объяснил, что в собственности его несовершеннолетнего сына действительно есть однокомнатная квартира общей площадью 21,4 кв. Он отметил, что его семья не использует это помещение и считал, что сын может им распоряжаться только тогда, когда станет совершеннолетним. Муж добавил, что уже вернул государству 4400 грн.

Суд признал подозреваемого виновным по ч.2 ст.190 УК Украины и приговорил к испытательному сроку. Также он должен вернуть государству оставшиеся полученные средства – 187 450 грн.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области мужчину забрали с улицы в ТЦК и СП, но он отказался от мобилизации.

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