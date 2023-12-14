Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львове мужчина получил от государства 192 тыс. грн: что он придумал

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1357
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львове мужчина получил от государства 192 тыс. грн: что он придумал

Во Львовской области переселенец вернет средства государству. / Фото: Pexels

На суде мужчина объяснил, что часть денег уже вернул.

Во Львове пенсионера МВД заставили вернуть государству около 192 тыс. грн, которые он получал как внутренний переселенец. Также за мошенничество его приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда Львова.

По данным суда, подозреваемым является уроженец Львовщины, пенсионер МВД. Во Львове он получил статус внутреннего переселенца, поскольку раньше жил на оккупированной Луганщине. Мужчина с мая 2015 по апрель 2021 года получал компенсацию для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату жилищно коммунальных услуг. Однако в ходе следствия стало известно, что у несовершеннолетнего сына мужчины в частной собственности есть квартира на неоккупированной части Украины. Поэтому орган социальной защиты обвинил переселенца в мошенничестве и требовал вернуть средства — 191 850 грн.

На суде мужчина объяснил, что в собственности его несовершеннолетнего сына действительно есть однокомнатная квартира общей площадью 21,4 кв. Он отметил, что его семья не использует это помещение и считал, что сын может им распоряжаться только тогда, когда станет совершеннолетним. Муж добавил, что уже вернул государству 4400 грн.

Суд признал подозреваемого виновным по ч.2 ст.190 УК Украины и приговорил к испытательному сроку. Также он должен вернуть государству оставшиеся полученные средства – 187 450 грн.

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, во Львовской области мужчину забрали с улицы в ТЦК и СП, но он отказался от мобилизации.

Читайте передовые новости дня:

Мошеннические розыгрыши: почему нельзя кликать незнакомые сайты?

Мошеннические розыгрыши: почему нельзя кликать незнакомые сайты?

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1357
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация