Во Львове мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК: чем это закончилось

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
Во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда Львова.
По данным суда, жителя Львова сочли годным к мобилизации. В апреле 2024 года ему дали повестку, однако мужчина не пришел в ТЦК.
На суде он вину признал и раскаялся. Он заявил, что якобы не пришел в ТЦК, поскольку находился на лечении.
"На учет к определенной для прохождения службы по мобилизации воинской части ВСУ не встал, на военную службу и возложенные на него обязанности не приступил. Искренне раскаялся, просил суд принять во внимание наличие у него на иждивении малолетний ребенок", — говорится в приговоре. суда.
Суд установил, что мужчину ранее не судили, на работе его положительно характеризуют и он действительно воспитывает ребенка. Однако, по мнению суда, это не основания уклониться от мобилизации.
Жителя Львова признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, мужчина в ТЦК заявил, что готов к мобилизации только при одном условии.
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