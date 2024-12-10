Во Львове мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК: чем это закончилось

Во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда Львова.

По данным суда, жителя Львова сочли годным к мобилизации. В апреле 2024 года ему дали повестку, однако мужчина не пришел в ТЦК.

На суде он вину признал и раскаялся. Он заявил, что якобы не пришел в ТЦК, поскольку находился на лечении.

"На учет к определенной для прохождения службы по мобилизации воинской части ВСУ не встал, на военную службу и возложенные на него обязанности не приступил. Искренне раскаялся, просил суд принять во внимание наличие у него на иждивении малолетний ребенок", — говорится в приговоре. суда.

Суд установил, что мужчину ранее не судили, на работе его положительно характеризуют и он действительно воспитывает ребенка. Однако, по мнению суда, это не основания уклониться от мобилизации.

Жителя Львова признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина в ТЦК заявил, что готов к мобилизации только при одном условии.

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