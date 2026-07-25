Во Львове мужчина порезал собаку ножом и воткнул в нее вилы

Собака / © Pixabay

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Во Львове 43-летний владелец поиздевался над псом, закрытым в вольере. Как предварительно установили правоохранители, мужчина нанес животному удары ножом и вилами, чем нанес ему телесные повреждения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Львовской области.

О жестоком обращении с собакой сообщила мать 43-летнего мужчины. Женщина позвонила в полицию и заявила, что ее сын в состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно и наносит удары животному.

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На место прибыли правоохранители — в то время мужчина скрылся с места происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

Назначены экспертизы. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

Ранее мы писали, что во Львове правоохранители возбудили уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, в результате которого погибли две собаки.

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