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- Украина
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Во Львове мужчина порезал собаку ножом и воткнул в нее вилы
От многочисленных ранений животное скончалось, а его владелец получил подозрение.
Во Львове 43-летний владелец поиздевался над псом, закрытым в вольере. Как предварительно установили правоохранители, мужчина нанес животному удары ножом и вилами, чем нанес ему телесные повреждения.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Львовской области.
О жестоком обращении с собакой сообщила мать 43-летнего мужчины. Женщина позвонила в полицию и заявила, что ее сын в состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно и наносит удары животному.
На место прибыли правоохранители — в то время мужчина скрылся с места происшествия.
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.
Назначены экспертизы. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.
Ранее мы писали, что во Львове правоохранители возбудили уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, в результате которого погибли две собаки.