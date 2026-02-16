Во Львове мужчина поскользнулся и упал под колеса авто: шокирующее видео

Непогода / © Associated Press

Во Львове мужчина поскользнулся и упал прямо под колеса автомобиля. К счастью, он выжил.

Об этом написал депутат Игорь Зинкевич.

По данным властей, инцидент сталкивался на ул. Тершаковцы.

«Несчастный случай с пешеходом поскользнулся, по предварительной информации, пешеход травмирован живой», — написал депутат.

В Киеве бурлит ненастье: что происходит на дорогах

Как известно, Киев накрыл мощный снегопад со штормовым ветром и морозом.

Непогода превратила улицы в опасный «каток» и значительно усложнила движение транспорта. Дороги столицы покрыты льдом и снегом, автомобили застревают в сугробах, их сносит с трассы. Движение на отдельных участках, в том числе трассе Одесса — Киев, временно блокировалось. В городе наблюдаются серьезные пробки и ДТП из-за гололедицы, а общественный транспорт тоже двигается с затруднениями.

Местные власти призывают киевлян воздержаться от поездок без необходимости. Коммунальщики работают в усиленном режиме, расчищая дороги и тротуары от снега.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 16 февраля будет сложной.

Так, по всей стране ожидается мороз, снег и гололедица. Объявлен желтый уровень опасности – желтый.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и значительном снижении температуры во всех регионах. Из-за непогоды на дорогах возможны осложнения движения. Люди призывают быть осторожными, чтобы избежать рисков для здоровья и жизни.