- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Львове мужчина поскользнулся и упал под колеса авто: шокирующее видео
Во Львове мужчина травмирован в результате падения во время перехода дороги — на него наехал автомобиль.
Во Львове мужчина поскользнулся и упал прямо под колеса автомобиля. К счастью, он выжил.
Об этом написал депутат Игорь Зинкевич.
По данным властей, инцидент сталкивался на ул. Тершаковцы.
«Несчастный случай с пешеходом поскользнулся, по предварительной информации, пешеход травмирован живой», — написал депутат.
В Киеве бурлит ненастье: что происходит на дорогах
Как известно, Киев накрыл мощный снегопад со штормовым ветром и морозом.
Непогода превратила улицы в опасный «каток» и значительно усложнила движение транспорта. Дороги столицы покрыты льдом и снегом, автомобили застревают в сугробах, их сносит с трассы. Движение на отдельных участках, в том числе трассе Одесса — Киев, временно блокировалось. В городе наблюдаются серьезные пробки и ДТП из-за гололедицы, а общественный транспорт тоже двигается с затруднениями.
Местные власти призывают киевлян воздержаться от поездок без необходимости. Коммунальщики работают в усиленном режиме, расчищая дороги и тротуары от снега.
Ранее сообщалось, что погода в Украине 16 февраля будет сложной.
Так, по всей стране ожидается мороз, снег и гололедица. Объявлен желтый уровень опасности – желтый.
Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и значительном снижении температуры во всех регионах. Из-за непогоды на дорогах возможны осложнения движения. Люди призывают быть осторожными, чтобы избежать рисков для здоровья и жизни.