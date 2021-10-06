Во Львове мужчина провалился в 2-метровую яму: почему не огородили опасный участок

Во Львове мужчина провалился в 2-метровую яму: почему не огородили опасный участок

На месте происшествия работали спасатели и медики.

В Львове мужчина шел по улице и провалился в двухметровую яму. Самостоятельно гражданин выбраться не смог, поэтому на место пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как выяснилось, инцидент произошел вечером 5 октября на улице Хвылевого. Там мужчина провалился в траншею, которая выкопана на строительной площадке. Опасный участок строители не оградили забором, а только ограничительной лентой.

"Так, как ремонтные работы не были завершены до конца дня, опасный участок была ограждена ограничительной лентой. С помощью лестницы спасатели вытащили мужчину из траншеи. Мужчину 1973 года передали работникам медицинской помощи для дальнейшего осмотра", — рассказали в ГСЧС области.

Напомним, что в Днепре рядом с пешеходным переходом студентка провалилась в яму с водой.

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