Во Львове мужчина работал таксистом с водительским удостоверением отца, который умер 12 лет назад

Во Львове мужчина работал таксистом с водительским удостоверением отца, который умер 12 лет назад

Патрульные разоблачили обман и изъяли права.

Во Львове 47-летний мужчина подделал водительское удостоверение: взял водительское удостоверение своего покойного отца и прикрепил к нему собственное фото.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Также читайте Автомобилистам рассказали, как обменять старое водительское удостоверение на новое

Установлено, что обвиняемый по решению суда был лишен права управлять транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.

Мужчина неофициально подрабатывал таксистом поэтому, для того чтобы не терять свой подработок, он взял водительское удостоверение своего покойного отца и прикрепил к нему собственное фото.

В апреле текущего года подсудимый нарушил правила дорожного движения и был остановлен работниками патрульной полиции, во время проверки документов и обнаружили подделку.

Суд назначил осужденному наказание — 1 год 3 месяца лишения свободы.

Напомним, в Харькове водитель попался за управлением авто под чужим водительским удостоверением. Мужчина подделал права своего брата-близнеца и спокойно ездил так долгое время.

Автомобилистам разрешат не носить с собой водительское удостоверение и техпаспорт на авто

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку