Во Львове мужчина с 2022 года скрывался от мобилизации, потому что "его не взяли на фронт танкистом": как это закончилось

Во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Франковского районного суда Львова.

По данным суда, мужчину в ноябре 2022 года сочли годным к мобилизации. В начале декабря 2022 года он получил повестку для отправки в воинскую часть, однако уклонился от призыва.

На суде житель Львова вину признал и раскаялся. Мужчина также объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что "его хотели отправить в пехоту, а не в тот род войск, по которому он проходил военную кафедру. В 1992 году он окончил военную кафедру и ему было присвоено звание офицера запаса и ВС — командир БМТ, танкист. Зато ему объяснили, что его отправляют в Горловку командиром мотострелкового взвода".

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Львова виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он написал заявление об отказе от мобилизации.

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