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- Украина
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Во Львове мужчина выбросил двух кошек из окна третьего этажа из-за ссоры
Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.
Во Львове 38-летний мужчина выбросил из окна третьего этажа двух кошек. Животные выжили и находятся под наблюдением ветеринаров.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Во Львове мужчина выбросил двух кошек с третьего этажа: что известно
По предварительной информации правоохранителей, инцидент произошел в квартире по улице Шевченко. Во время ссоры мужчина выбросил животных из окна.
Оба кота патрульные роты тактико-оперативного реагирования доставили в ветеринарную клинику.
«Оба животных живы — находятся под наблюдением ветеринаров», — отметили в полиции.
Правоохранители установили личность мужчины, причастного к инциденту. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, собирают доказательства и устанавливают возможных свидетелей.
Какое наказание грозит за жестокое обращение с животными
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными.
Санкция настоящей статьи предусматривает:
ограничение свободы на срок от одного до трех лет;
лишение свободы сроком от двух до трех лет;
конфискацию животного.
Как отмечают в полиции, в настоящее время продолжается досудебное расследование. Окончательное решение о наказании будет приниматься судом.
Напомним, это не первый случай жестокого обращения с животными, о котором мы рассказывали. Ранее в Киеве мужчину заподозрили в издевательстве над щенком мальтипа в одном из элитных жилых комплексов столицы. Он бил собаку ногой и тянул ее за ошейник. Эти действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.
После этого правоохранители открыли уголовное производство, а щенка изъяли у владельца и передали под наблюдение ветеринаров.