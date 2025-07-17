Во Львове мужчины в камуфляже вытащили парня из подъезда и силой затащили в автобус: подробности

ТЦК / © ТСН.ua

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Во Львове произошел инцидент с силовым задержанием мужчины — его буквально вытащили из подъезда жилого дома и протащили по земле в микроавтобус. Все это сняли на видео очевидцы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По словам местных СМИ, в произошедшем фигурируют люди в военной форме, которых связывают с представителями ТЦК.

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На кадрах видно, как мужчину, который сопротивляется, два человека тянут за руки и ноги, а затем силой заталкивают в бус.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, правоохранители выясняют обстоятельства вероятного инцидента при участии гражданских лиц и представителей ТЦК в Чернигове.

По предварительным данным, инцидент произошел 14 июля 2025 года на улице Левко Лукьяненко. На обнародованных кадрах видно, как человек в форме задерживают двух мужчин со связанными руками. Один из задержанных, запечатленный на видео, падает на землю после того, как его поднимают за ноги.

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