ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
913
Время на прочтение
1 мин

Во Львове мужчины в камуфляже вытащили парня из подъезда и силой затащили в автобус: подробности

На одной из улиц Львова очевидцы стали свидетелями, как мужчины в камуфляже тащили по земле парня к бусу.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
ТЦК

ТЦК / © ТСН.ua

Во Львове произошел инцидент с силовым задержанием мужчины — его буквально вытащили из подъезда жилого дома и протащили по земле в микроавтобус. Все это сняли на видео очевидцы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По словам местных СМИ, в произошедшем фигурируют люди в военной форме, которых связывают с представителями ТЦК.

На кадрах видно, как мужчину, который сопротивляется, два человека тянут за руки и ноги, а затем силой заталкивают в бус.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, правоохранители выясняют обстоятельства вероятного инцидента при участии гражданских лиц и представителей ТЦК в Чернигове.

По предварительным данным, инцидент произошел 14 июля 2025 года на улице Левко Лукьяненко. На обнародованных кадрах видно, как человек в форме задерживают двух мужчин со связанными руками. Один из задержанных, запечатленный на видео, падает на землю после того, как его поднимают за ноги.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie