Во Львове на 34 000 гривен оштрафовали мужчину за попытку стать пенсионером

Во Львове осудили мужчину за попытку стать пенсионером

Реклама

Во Львове Галицкий районный суд вынес приговор местному жителю, который путем обмана оформил себе пенсию по инвалидности III группы. Мужчина признал, что купил поддельную справку МСЭК через знакомого, чтобы получать бюджетные выплаты.

Об этом говорится в приговоре суда.

Пенсия в Украине: как работала мошенническая схема

Согласно материалам дела, в июле 2022 года львовянин решил незаконно обогатиться за счет государства. Сначала он пытался оформить инвалидность легально, обратившись к семейному врачу, однако получил отказ из-за отсутствия медицинских оснований.

Реклама

Тогда мужчина решил пойти преступным путем. В судебном заседании он признался:

«Встретился со своим знакомым и передал через него деньги в сумме 1000 долларов, медицинскую документацию и документы человеку, который оформил инвалидность без всяких обследований».

Мужчина год получал пенсию

Получив заведомо поддельную «Справку к акту осмотра МСЭК» серии 12 ААВ №619160, мужчина подал заявление в Пенсионный фонд. В течение года — с июня 2022-го по июнь 2023-го — государство исправно выплачивало «инвалиду» деньги. Всего мошенник успел получить 25 430,67 гривен.

Когда правоохранители разоблачили схему, действия львовянина квалифицировали по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Реклама

Приговор суда

В суде обвиняемый полностью признал вину и заявил, что «искренне раскаивается». К моменту провозглашения приговора он успел полностью вернуть Пенсионному фонду все незаконно полученные средства.

Учитывая отсутствие предыдущих судимостей и активное содействие следствию, судья Галицкого районного суда назначил ему наказание:

Штраф в размере 34 000 гривен.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Киеве мужчина заплатит 51 000 гривен штрафа за попытку стать пенсионером.