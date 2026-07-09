Во Львове на Сыхове возникла стычка во время мер по оповещению: что говорят очевидцы

Инцидент по ТЦК во Львове

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Во Львове на Сыхове 8 июля произошел инцидент во время мер по оповещению граждан о мобилизации . По предварительной информации полиции, во время проверки был обнаружен мужчина 1996 года рождения, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

Об этом сообщило Общественное со ссылкой на пресс-секретарь полиции Львовщины Алину Подрейко.

На месте происшествия собрались люди. Часть из них заявляла, что стала свидетелями конфликта уже после того, как мужчину забрали.

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Муж по имени Евгений рассказал, что пришел на место, когда там уже было много людей и полиции. По его словам, люди увидели перевернутый автомобиль, а стражи порядка якобы не спешили приближаться к толпе.

"Мы пришли - здесь машина была перевернута. Многие люди, много полиции", - сказал он.

Другая очевидца, Оля, утверждает, что мужчину силой посадили в микроавтобус. По ее словам, после этого люди возмутились и потребовали, чтобы его вернули.

Женщина также заявила, что присутствовавшие перекрывали дорогу, потому что хотели выяснить, где находится задержанный. Она подчеркнула, что, по ее мнению, представители ТЦК должны были действовать по процедуре и вручить повестку, а не забирать человека насильно.

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"Есть какой-то закон, есть какие-то правила", - сказала Оля.

В то же время правоохранители сообщали, что во время мер по уведомлению обнаружили мужчину, который, по их данным, находился в розыске. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что во Львове группа людей заблокировала военных ТЦК и опрокинула служебный автомобиль: что говорят в группе оповещения

Также во Львове проверят действия военных ТЦК после инцидента на Сыхове

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