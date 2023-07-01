Во Львове нардепу Алексееву из фракции Порошенко не смогли выбрать меру пресечения: в чем причина

Подозреваемый в мошенничестве народный депутат от "Европейской солидарности" не явился в суд.

В субботу, 1 июля, Лычаковский районный суд города Львова не смог избрать меру пресечения народному депутату Сергею Алексееву, которого подозревают в мошенничестве. Рассмотрение ходатайства прокуратуры отложено на понедельник, 3 июля, из-за неявки подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба суда, не сообщая фамилии депутата.

"В связи с неявкой на судебное заседание подозреваемого следователь судья отложил рассмотрение ходатайства на 03 июля 2023 года в 11 часов. 00 часов. Напомним, 30 июня 2023 года в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату, который подозревается в мошенничестве", – говорится в сообщении.

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Ранее в Офисе генпрокурора уточнили, что о подозрении сообщили главе подкомитета в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. Эту должность занимает народный депутат из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Сергей Алексеев.

Начальник Главного следственного управления Государственного бюро расследований Александр Удовиченко сообщил, что в суд уже обратились с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 10 млн гривен нардепу Сергею Алексееву, фигурирующему в деле о мошенничестве. Дело будет рассматривать Лычаковский райсуд Львова.

Напомним, СБУ задержала нардепа Сергея Алексеева, обвиняемого в том, что он требовал от иностранца $50 тысяч, обещая "отмазать" его от экстрадиции и посодействовать в получении статуса беженца. Санкция инкриминируемой нардепа статьи УКУ предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В "Европейской солидарности" подозрение однопартийцу называют политическим заказом.

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