Во Львове нашли мертвого младенца: что известно

Мертвого младенца нашли во Львове

Днем 28 апреля во Львове нашли мертвого младенца. Это произошло в парке им. 700-летие.

Об этом пишет «Общественное».

Информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Все детали будут опубликованы впоследствии.

Что говорят в полиции

Как сообщили правоохранители, во Львове в одном из парков обнаружили тело младенца. Его нашли внутри сумки на проспекте Чорновила.

Сообщение поступило на линию 102 от местного жителя. На место выехали следователи и другие службы полиции.

Во время осмотра сумки правоохранители обнаружили в нем тело ребенка, одетое и завернутое в одеяло.

Тело было направлено на экспертизу, чтобы установить причину смерти. Полиция устанавливает личность матери и возможных причастных к происшествию. Добавляется, что дело находится на личном контроле начальника полиции Львовской области.

Ранее речь шла о том, что в Закарпатье будет судить 21-летнюю женщину из-за смерти ее 5-месячного сына. Женщина подозревается в злостном неисполнении родительских обязанностей, что привело к трагическим последствиям. По данным следствия, она долго не ухаживала за ребенком, не обеспечивала должного питания и лечения, из-за чего мальчик умер от тяжелой болезни — на момент смерти он весил всего 4,6 к.

