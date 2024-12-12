Во Львове невестка не пригласила свекровь на кладбище и поплатилась за это

Невестка утверждала, что свекровь обиделась на нее и вызвала полицию.

Во Львове на 170 грн оштрафовали женщину из-за конфликта с ее свекровью.

Об этом говорится в постановлении Железнодорожного райсуда г. Львов.

По данным суда, невестку судили из-за того, что она в ноябре 2024 года оскорбила свою свекровь. В частности, высказалась в ее сторону "нецензурной бранью, в результате чего мог быть причинен вред психологическому здоровью потерпевшей, чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.173-2 КУоАП".

На одном из судебных слушаний невестка заметила, что невиновна. Она рассказала, что 3 ноября вместе с мужем приехали с кладбища. Свекровь обиделась на супругов, потому что они поехали без нее и вызвала полицию.

Материалы суда

Однако суд проанализировал рапорты полицейских и видеозапись с нагрудных камер копов, подтверждающих семейное насилие в сторону потерпевшей.

Поэтому суд признал невестку виновной по ч.1 ст.173-2 КУоАП и оштрафовал на 170 грн. Также она должна уплатить 605 грн судебного сбора.

Напомним, на Прикарпатье свекровь палкой побила невестку, потому что она не позволяла ей жить с внуками.

Читайте также: