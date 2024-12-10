Во Львове объявили I уровень опасности и предупредили жителей города

Во Львове 10 декабря ожидается повышенный уровень опасности из-за сложных метеорологических условий.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики сообщают, что 10 декабря во Львове ожидаются обильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег и снег), налипание мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

Также ненастье будет и во Львовской области. Ожидается дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица. На Львовщине ввели I уровень опасности, желтый, из-за осложнений погоды.

10 декабря во Львовской области ожидаются облачные условия, сильные осадки: дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура будет колебаться от -3° до +2°. В течение недели погода будет прохладной, с дождем и снегом в начале и прекращением осадков в конце недели, когда температура днем достигнет +2°, а ночью может снизиться до -10°.

Напомним, ранее мы писали о том, что принесет январь и февраль 2025 года. Синоптики рассказывали о зимних сюрпризах.

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