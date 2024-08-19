Во Львове объявили повышенный уровень опасности: с чем это связано

На 19 августа во Львове объявили повышенный уровень опасности из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Возможны грозы, сопровождающиеся сильными шквалами ветра скоростью 15-20 м/с и градом. По прогнозам синоптиков, непогода коснется не только Львова, но и всей Львовской области.

Из-за ожидаемых опасных метеорологических явлений объявлен желтый уровень опасности, который является первой степенью предупреждения о потенциально опасных условиях. Местные власти призвали жителей осторожничать, избегать пребывания на улице во время грозы и защитить свои дома от возможных последствий непогоды.

Напомним, за последние 13 месяцев средняя глобальная температура земли превышала норму на 1,5-1,6 градуса каждый месяц, что указывает на критический порог климатических изменений. Среднегодовая температура Земли выросла, особенно в последние годы. Это негативно влияет и на Украину, где волны тепла становятся более интенсивными, а холодные периоды — короче.

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