Во Львове оштрафовали инструктора по вождению: причина удивит (видео)

Штраф для водителей / © УНИАН

Реклама

Во Львове патрульные оштрафовали инструктора по вождению, не пристегнутого во время учебной поездки. Инцидент произошел на улице Стрыйской.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

Инспектор заметил нарушение, но 39-летний инструктор не торопился его исправлять. Он пояснил, что раньше это правило якобы бездействовало. Однако, как отметили патрульные, это не освобождает его от ответственности.

Реклама

За нарушение правил пользования ремнями безопасности на мужчину вынесено постановление по ч. 5 ст. 121 КУоАП.

Напомним, 13 августа во Львовской области произошла смертельная авария. Погибли 15-летняя девочка и 20-летний парень. Травмированы трое несовершеннолетних.