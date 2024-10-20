Во Львове осквернены могилы украинских воинов: вандал попал на видео

Полиция начала расследование и устанавливает личность злоумышленника.

В ночь на 20 октября на Лычаковском кладбище во Львове неизвестный повредил могилы украинских воинов, погибших в российско-украинской войне.

Как сообщили в полиции, это произошло на поле почетных захоронений №76.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления личности злоумышленников, совершивших надругательство на могилах защитников”, — говорится в сообщении.

Оскверненные могилы украинских воинов во Львове / Фото: из соцсетей

Оскверненные могилы украинских воинов во Львове / Фото: из соцсетей

Правоохранители решают вопросы правовой квалификации происшествия.

Оскверненные могилы украинских воинов во Львове / Фото: из соцсетей

Оскверненные могилы украинских воинов во Львове / Фото: из соцсетей

Между тем, стало известно, что вероятного вандала зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На опубликованных в Telegram-канале "Львович" кадрах виден человек в куртке с капюшоном, который скрывает лицо, ходящий между могилами украинских воинов и уничтожающий скорбные атрибуты.

Во Львове камеры наблюдения зафиксировали человека, повредившего могилы украинских воинов

Напомним, ранее на Тернопольщине вандал повредил и осквернил могилы украинских военнослужащих.

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