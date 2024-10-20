Во Львове осквернены могилы украинских воинов: вандал попал на видео

Полиция начала расследование и устанавливает личность злоумышленника.
В ночь на 20 октября на Лычаковском кладбище во Львове неизвестный повредил могилы украинских воинов, погибших в российско-украинской войне.
Как сообщили в полиции, это произошло на поле почетных захоронений №76.
"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления личности злоумышленников, совершивших надругательство на могилах защитников”, — говорится в сообщении.
Правоохранители решают вопросы правовой квалификации происшествия.
Между тем, стало известно, что вероятного вандала зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На опубликованных в Telegram-канале "Львович" кадрах виден человек в куртке с капюшоном, который скрывает лицо, ходящий между могилами украинских воинов и уничтожающий скорбные атрибуты.
Напомним, ранее на Тернопольщине вандал повредил и осквернил могилы украинских военнослужащих.
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