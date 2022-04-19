Во Львове открыли первые мобильные городки для переселенцев: премьер-министр Польши посетил их жителей (фото)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил первых жителей модульного городка во Львове, потерявших дома из-за военной агрессии России.
Моравецкий совместно с мэром Львова Андреем Садовым и главой Львовской ОВА Максимом Козицким посетили также украинских воинов, пострадавших от российских обстрелов.
Об этом на своих телеграмм-каналах сообщили Садовый и Козицкий.
По словам мэра Львова, уже полностью обустроены три таких городка, где комфортно смогут проживать тысячи человек. В то же время на сегодня, 19 апреля, зарегистрировано 250 таких лиц.
По словам главы Львовской ОВА, среди переселенцев есть сотни женщин, пожилых людей, детей и студентов.
"Обустроили городок на Львовщине, поскольку наша область приняла уже почти полмиллиона вынужденных переселенцев (это официально зарегистрировавшиеся у нас и те, кто поселился в частном секторе самостоятельно)", — написал Козицкий.
По его словам, в городе построили 88 домиков, содержащих санузлы, душевые комнаты, столовую, медпункт и магазин. Еще один такой городок на Львовщине возводят прямо сейчас.
Мэр Львова и глава областной военной администрации поблагодарили премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за "колоссальную поддержку и помощь с первых дней полномасштабного вторжения России".
"Спасибо Польше за братскую поддержку на всех уровнях. Мы эту поддержку не забудем", — написал Садовый.
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